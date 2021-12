Liga das Nações: Portugal vai defrontar República Checa, Espanha e Suíça

Portugal ficou esta quinta-feira a conhecer os adversários da próxima edição da liga das Nações: República Checa, Suíça e Espanha serão os adversários da seleção nacional no grupo B.

Recorde-se que da última vez que Portugal defrontou a Suíça os resultados foram positivos para a equipa das quinas, tendo ganho por 3-1, no acesso à final da Liga das Naçoes em 2019.

A República Checa é o único dos três países que Portugal vai defrontar que tem mais derrotas do que vitórias frente à Seleção Nacional: duas derrotas para os checos e apenas uma para Portugal.

Já no que toca aos nuestros hermanos, o passado não permite fazer previsões positvas. Em 38 confrontos, Portugal ganhou apenas seis vezes, tendo perdido 16 e empatado outras 16.

A primeira jornada vai ser disputada a 2 de junho de 2022 e a fase de grupos termina em setembro do mesmo ano. Caso avance para a final four, Portugal disputará as meias-finais a 14 ou 15 de junho e a final a 18 de junho de 2023.