Chris Noth, ator de O Sexo e a Cidade, é acusado de agressões sexuais por duas mulheres

"Não sei ao certo por que estão a surgir agora estas acusações, mas sei isto: eu não ataquei essas mulheres", disse a estrela da série "O Sexo e a Cidade".

O ator Chris Noth foi acusado de agressão sexual por duas mulheres em dois incidentes separados, um em 2004 em Los Angeles e outro em 2015 em Nova Iorque, tendo este negado as alegações como "categoricamente falsas".

O Hollywood Reporter avançou hoje com os relatos de duas mulheres, que agora têm 40 e 31 anos. A mulher de 40 anos, que o THR identificou com o pseudónimo Zoe, disse que Noth a violou quando ela o visitou no seu apartamento em Los Angeles, em 2004, ao passo que a segunda mulher, identificada como Lily, descreveu um enlace com o ator no seu apartamento em Nova Iorque até que ele enfiou o pénis na sua boca e "forçando-a" depois a ter relações sexuais.

Num comunicado, Noth negou as duas acusações. “As acusações contra mim feitas por indivíduas que conheci há anos, e até décadas atrás, são categoricamente falsas”, disse . “Essas histórias poderiam ter ocorrido há 30 anos atrás ou há 30 dias atrás - não significa sempre não - essa é uma linha que eu não cruzei. Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que estas histórias estão a vir a públicos. Não sei ao certo porque estão a surgir agora, mas sei disto: eu não ataquei essas mulheres.”

Zoe diz lembrar-se de ter 22 anos e trabalhar numa produtora de Los Angeles de alto perfil com a qual Noth tinha negócios, e lembra-se de ter recebido mensagens de voz “em tom de flirt” da estrela de “O Sexo e a Cidade” quando a série estava no auge. Embora ele vivesse em Nova Iorque na época, Zoe diz que ele tinha um apartamento em West Hollywood e que ela e uma amiga que também morava no prédio decidiram encontrar-se com Noth na piscina do condomínio. A amiga de Zoe também confirmou ao THR que tinha ido à piscina com Zoe e Noth e que se sentou com eles na banheira de hidromassagem.

Ela disse que Noth deixou um livro na piscina e foi ao apartamento dele atender uma chamada, mas perguntou se ela poderia dar uma olhada, e depois lhe pediu que levasse o livro para o apartamento dele para trocar com ele algumas ideias sobre este. Quando devolveu o livro, ela diz que Noth a beijou mal ela atravessou a porta.

"Obrigada, vou voltar para perto da minha amiga", lembra-se de ter dito, acrescentando que ele a puxou para a cama e puxou os boxers ao mesmo tempo que lhe baixava o biquíni. “Foi muito doloroso e gritei:‘ Pare! ’”, Disse ela ao THR. “E ele não o fez. Eu implorei, ‘Ao menos pode usar preservativo?’ E ele riu-se de mim. ”

Zoe recorda-se de ter sangue na t-shirt, e a amiga confirmou ao THR que ela se comportou de maneira muito diferente após regressar do encontro. Elas também se lembram de relatar o incidente ao Cedars-Sinai, de que ela havia sido agredida, mas, na altura, não identificou Noth. O Cedars-Sinai disse ao THR que não mantém registos que datem de 2004.

Lily descreveu ter conhecido Noth em 2015 quando tinha 25 anos e ele 60 e era casado e tinha já um filho. Ela disse que ficou pasma e concordou com um encontro com o ator e o seguiu até ao apartamento dele em Greenwich Village, onde Lily diz que depois Noth tentou envolver-se com ela, e que às tantas enfiou o pénis na sua boca.

“Ele tentou beijar-me. Eu entretive-o com cautela. Ele continuou a tentar, tentou e tentou, e eu devia ter sido mais firme e ter ido embora. Às tantas, ele abaixa as calças e ficou parado à minha frente ”, disse Lily ao THR. “Disse que o casamento é uma farsa, que a monogamia não é real. Depois de um bocado estava a fazer sexo comigo sentado numa cadeira. Estávamos em frente a um espelho. Eu chorava enquanto isto acontecia.”

Ela continuou: “Fui à casa de banho e vesti a saia. Estava a sentir-me pessimamente. Totalmente violada. Todos os sonhos com esta estrela que amei durante anos esfumaram-se. ”

Lily contou ainda a uma amiga no dia seguinte que Noth havia feito sexo “à força” com ela e que a sua amiga recomendou que ligasse para a polícia, mas ela não se lembra de ter feito a ligação. THR também reviu mensagens de texto entre Noth e Lily de março e abril de 2015, nas quais ele esperava ter outro encontro, mas os dois nunca mais se encontraram.

“A propósito, tenho de perguntar se gostaste da nossa noite na semana passada. Eu achei muito divertido, mas não tenho a certeza de como te sentiste”, diz a mensagem de texto que Lily garante ter vindo de Noth.