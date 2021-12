Cinco crianças morrem em queda num castelo insuflável na Austrália

O acidente deu-se hoje, num dia de diversão na escola primária de Devonport, uma pequena cidade portuária com pouco menos de 30.000 habitantes na Tasmânia. A polícia disse que as crianças caíram de uma altura de 10 metros, com dois meninos e duas meninas entre as vítimas. As crianças tinham 10 ou 11 anos. Uma quinta criança morreu mais tarde no hospital.

"Uma rajada de vento fez com que o castelo e as bolas insufláveis ​​se erguessem no ar", disse o comissário da Polícia da Tasmânia, Darren Hine. “Os nossos corações estão desolados pelas famílias e entes queridos, colegas de escola, professores destes jovens que foram levados cedo demais”.

O primeiro-ministro australiano Scott Morrison descreveu o acidente como "inconcebivelmente doloroso". "Crianças pequenas num dia divertido ... e tudo se transforma numa tragédia horrível. Nesta época do ano, isso parte o coração a qualquer", disse ele.

As crianças receberam os primeiros socorros antes de serem transportadas em helicópteros para o hospital. Quatro crianças foram inicialmente declaradas mortas e uma quinta criança morreu posteriormente no hospital.

Os pais foram alertados imediatamente após o incidente, ocorrido no último dia do ano letivo.

O repórter da ABC Monte Bovill avançou no Twitter que os pais "têm corrido para a escola para buscar seus filhos". Uma mãe, em declarações a um jornal local, disse que a escola já havia instalado estes carros alegóricos em ocasiões semelhantes sem problemas.

"Nunca imaginarias que um dia de atividades divertidas poderia terminar assim", disse a mulher ao Hobart Mercury. "Todos nós nos sentimos tristes pelos outros pais. E sentimo-nos culpados por estarmos aliviados por os nossos filhos não estarem feridos."

Houve outros incidentes fatais em castelos insufláveis nos últimos anos. Em 2019, duas crianças morreram e outras 20 ficaram feridas num acidente semelhante na China. Um ano antes, uma menina morreu no Reino Unido após ser atirada de um castelo insuflável que, segundo testemunhas, explodiu numa praia de Norfolk. E dois trabalhadores de feiras foram presos por homicídio por negligência grosseira depois de um castelo insu flável ter explodido com Summer Grant, de sete anos, dentro, em Essex, em março de 2016.