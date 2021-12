Estatuto do Cuidador Informal alargado a todo o país

Foi esta quinta-feira aprovado em Conselho de Ministros o alargamento do estatuto do cuidador informal a todo o país, estando previsto o aumento do valor do subsídio, anunciou Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Como sabem, na sequência da aprovação da lei em 2019, na AR, foram implementados 30 projetos-piloto no país para, de alguma forma, testar e avaliar a aplicação do estatuto do cuidador informal", lembrou a ministra em conferência de imprensa.

Com a aprovação do diploma, o estatuto é alargado "a todo o país, passando a aplicar-se a todos os concelhos", indicou a governante, referindo que foram introduzidas algumas alterações que "resultam da avaliação que foi feita pela comissão de acompanhamento do projeto piloto", nomeadamente relativamente ao processo de reconhecimento ou permitir, por exemplo, a conciliação da vida pessoal do cuidador.

Prevê-se ainda o "alargamento do descanso do cuidador à rede nacional de cuidados continuados em saúde mental" e também "uma majoração do subsídio do valor das contribuições no âmbito do seguro social voluntário", mais um instrumento "para apoiar os cuidadores".

Ana Mendes Godinho referiu ainda que é criada uma comissão de acompanhamento e monitorização do estatuto do cuidador informal para que exista uma "capacidade de leitura e avaliação por parte de quem, no terreno, o está a aplicar".

O diploma entra em vigor no dia seguinte à sua promulgação em Diário da República.

Consulte aqui o comunicado do Conselho de Ministros na íntegra.