Tiago Tomás infetado com covid-19

Tiago Tomás testou esta quinta-feira positivo para covid-19, dois dias depois de ter marcado o único golo do Sporting em Penafiel.

O jogador de 19 anos é a nova baixa do clube leonino, juntando-se a Paulinho e Tiago Esgaio. Recorde-se que Sebastián Coates testou positivo antes do dérbi com o Benfica mas já voltou a competir.

O jogador conhecido também por TT encontra-se em isolamento e não irá marcar presença nas partidas com o Gil Vicente e o Casa Pia.