Sem espaço no refeitório, almoçam no chão. É assim na Secundária de Mem Martins

Alunos da Escola Secundária Mem Martins, do AE Mem Martins, têm estado a almoçar no chão mesmo com a chegada do frio e fora do recinto escolar por não haver espaço suficiente no refeitório.

“No momento presente os alunos que trazem almoço de casa não têm qualquer local onde fazer essa refeição, situação que jamais se deverá prorrogar no tempo pois está a conduzir a que os nossos alunos tenham de almoçar em condições completamente desumanas”, diz o comunicado enviado ao i pela Associação de Pais.

Os alunos são encontrados a almoçar as refeições frias – “porque não lhes é dada forma de aquecer os seus alimentos” – e em vários pontos dispersos, como por exemplo “no chão, fora do recinto escolar” ou “em muros, escadas” e, também, “à porta dos estabelecimentos comerciais”. Os encarregados de educação alertam ainda que “as temperaturas baixas começam a ser uma realidade, assim como as chuvas que já se começaram a fazer sentir”.

