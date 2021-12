FC Porto vence Rio Ave e confirma Santa Clara na 'final four' da Taça da Liga

O FC Porto recebeu, esta quarta-feira, o Rio Ave, num encontro relativo à 3.ª e última jornada do grupo D da Taça da Liga. Os ‘dragões’ já estavam matematicamente afastados da competição, após a derrota nos Açores por 3-1, e a luta era apenas entre o Rio Ave e o Santa Clara. Contudo, a equipa de Vila do Conde não conseguiu mudar as contas e é o Santa Clara que segue para a ‘final four’ da Allianz Cup.

Num jogo em que Sérgio Conceição ficou na bancada, por estar castigado, o nulo no marcador só foi desfeito na segunda parte, quando, aos 83 minutos, Pepê fez o 1-0 que colocou o FC Porto em vantagem.

O Santa Clara segue agora em frente na competição, no mesmo dia em que o clube oficializou a saída do treinador Nuno Campos.