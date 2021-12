Gaia. Colisão entre carro e carrinha na EN1 faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e uma carrinha, na Estrada Nacional 1, em Gaia.

Segundo o Correio da Manhã, o alerta para o acidente foi dado pelas 19h30.

As vítimas, um homem e uma mulher, que sofreram ferimentos considerados ligeiros, foram transportados pelos bombeiros dos Carvalhos para o Hospital de Gaia.



A GNR investiga as circunstâncias do acidente.