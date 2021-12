Já foram feitos cerca de 48 mil pedidos de agendamento para vacinação de crianças contra a covid-19

Até às 19h30 desta quarta-feira, já tinham sido feitos cerca de 48 mil pedidos de autoagendamento da vacina contra a covid-19 de crianças de 9, 10 e 11 anos, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em comunicado.

Recorde-se que processo de vacinação de crianças arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, e irá decorrer ao longo das próximas semanas. Este processo ia arrancar apenas com as crianças de 10 e 11 anos, mas esta quarta-feira ficou já disponível o autoagendamento da vacinação para as crianças de nove anos, que se juntam agora ao primeiro grupo a receber a vacina.

Sublinhe-se que o calendário apresentado pelo Governo previa que as crianças entre os 9 e os 7 anos seriam vacinadas de 6 a 9 de janeiro. Já nos dias 15 e 16 do mesmo mês, espera-se que sejam as crianças de 6 e 7 anos a receber a vacina. No fim de semana de 22 e 23 serão vacinadas as crianças de 5 anos.

As segundas doses serão administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março.