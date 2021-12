'Sir' Lewis Hamilton condecorado com título de cavaleiro

'Sir' Lewis Hamilton, como deverá ser nomeado de agora em diante, reapareceu sob os holofotes internacionais após um 'desaparecimento' mediático que se seguiu à derrota no Grande Prémio de Abu Dhabi, no domingo.

E que reaparecimento. Hamilton foi ordenado cavaleiro, no castelo de Windsor, em Inglaterra, pelo príncipe Carlos. A cerimónia serviu para homenagear o heptacampeão mundial, no seguimento da nomeação feita pela Rainha Isabel II, no final do ano passado.

Após o fim da corrida em Abu Dhabi, que significou a perda do possível oitavo título mundial para Hamilton, de 36 anos, o piloto da Mercedes teceu poucos comentários sobre a corrida, e afastou-se dos olhos curiosos das câmaras durante três dias, até à cerimónia no castelo de Windsor.

Assim, Hamilton tornou-se no quarto piloto de F1 a conquistar este título.