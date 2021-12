Albergaria-a-Velha. Trio apanhado pela GNR enquanto tentava roubar cofre de estabelecimento

A GNR deteve três homens, em flagrante, por furto qualificado, no concelho de Albergaria-a-Velha.

Segundo revela a força de segurança, num comunicado divulgado esta quarta-feira, a detenção ocorreu no passado dia 12 de dezembro, após “uma denúncia efetuada para o Posto Territorial de Albergaria-a-Velha, a informar que estariam vários indivíduos no interior de um estabelecimento, na tentativa de furtar o cofre”.

Os militares conseguiram intercetar os suspeitos, de 23, 24 e 28 anos, que “tentaram encetar a fuga sem sucesso”.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Albergaria-a-Velha, no dia 13 de dezembro, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

A mesma nota destaca que esta ação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Águeda e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda.