Velório de Rogério Samora será na sexta-feira e funeral no sábado

O velório de Rogério Samora realizar-se-á a partir das 18h de sexta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral a partir das 12h de sábado.

Segundo a funerária, o corpo do ator estará em câmara ardente entre as 18h e as 22h de sexta-feira. No sábado, o funeral partirá às 12h para o Crematório de Alcabideche, em Cascais, depois da missa exequial às 11h45.

Rogério Samora morreu, esta quarta-feira, aos 63 anos. O ator esteve 146 dias internado após sofrer uma paragem cardiorrespiratória, em julho, quando estava nas gravações da novela ‘Amor Amor’ da SIC.