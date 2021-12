Estado norte-americano poderá permitir a caça ao urso pardo pela primeira vez em décadas

Os oficiais da vida selvagem do estado de Montana, nos Estados Unidos, poderão em breve permitir a caça ao urso pardo nas áreas ao redor dos parques nacionais de Glacier e de Yellowstone, se os estados das Rochosas do Norte dos EUA tiverem sucesso nas suas tentativas de levantar as proteções federais para os animais.

Os ursos pardos da região têm sido protegidos como uma espécie ameaçada desde o ano de 1975 e estiveram protegidos da caça durante a maior parte desse período. Mas vários estados estão a pressionar para que as restrições sejam atenuadas.

O governador de Montana, Greg Gianforte, anunciou no mês passado que o estado pretende solicitar à administração de Biden o levantamento das proteções de espécies ameaçadas na região de Glacier. Também o governador de Wyoming, Mark Gordon, está a pressionar para acabar com as proteções para os ursos da área de Yellowstone. As duas regiões têm o maior número de ursos nos EUA fora do Alasca, o único estado que atualmente permite a caça.

Como os oficiais procuram defender que as proteções já não são necessárias, os comissários da vida selvagem de Montana votaram na terça-feira passada a assinar um plano estatal para manter mais de 900 ursos na área de Yellowstone. O estado de Wyoming já subscreveu o plano, o que permitiria uma caça limitada.

Os comissários de Montana também deram aprovação preliminar às revisões dos alvos de população de ursos da área de Glacier que poderiam permitir a caça de ursos pardos nas zonas noroeste do estado, caso as proteções federais terminassem. A regra exige a manutenção de uma população de mais de 800 ursos.

Os defensores dos animais selvagem têm-se oposto à proposta de levantar as proteções. Mas os funcionários estatais, apoiados por grupos de gado e de caça, dizem que as populações de ursos precisam de ser controladas mais de perto. Citam conflitos crescentes entre ursos e humanos, incluindo ataques ao gado e ocasionais mutilações de pessoas.