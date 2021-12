Alemanha condena russo a perpétua por assassínio a mando de Moscovo

Um tribunal de Berlim condenou hoje a prisão perpétua um cidadão russo de 56 anos pelo assassínio, em agosto de 2019, de um exilado georgiano, supostamente a mando de Moscovo, caso que criou tensões entre Alemanha e Rússia.

O tribunal considerou que Vadim Krasikov, também conhecido por Vadim Sokolov, assassinou a 23 de agosto de 2019 o georgiano Tormike Kavtarachvili, de 40 anos, que, como refugiado, tinha chegado à Alemanha em 2016, num crime cometido durante o dia em Tiergarten, no centro de Berlim.

Na sentença, os juízes do tribunal, que começaram a julgar o caso em outubro de 2020, negaram a possibilidade a Krasikov de sair em liberdade condicional nos próximos 15 anos.

O autor dos disparos circulava numa bicicleta e, refere-se na sentença, agiu, entre outros motivos, por "ganância", tendo, durante o julgamento, ficado comprovado que o assassino atuou "a pedido de posições estatais da Federação Russa", cujo objetivo era "eliminar um inimigo de Moscovo, oriundo da república autónoma da Chechénia e do governo pró-russo da Geórgia".

Para o Kremlin, Kavtarachvili era um "terrorista" que combateu na guerra na Chechénia ao lado dos rebeldes entre 2000 e 2004 e que, posteriormente, integrou as forças de segurança georgianas.

As autoridades de Moscovo sempre negaram as alegações.

O crime em Tiergarten, um bairro central da capital alemã que é conhecido por um enorme parque ali localizado com o mesmo nome, foi seguido de tensões entre Moscovo e Berlim, com a então chanceler alemã Angela Merkel a ameaçar impor "novas medidas" contra a Rússia se a justiça viesse a confirmar as suspeitas.

Meses depois do crime, Berlim expulsou dois diplomatas russos, acusando-os de "não contribuírem" para esclarecer o assassínio.

Krasikov, ou Sokolov, ficou em prisão preventiva a partir do momento em que foi detido, depois de ter sido identificado por testemunhas como o homem que atirou uma peruca, a bicicleta e a arma ao rio Spree.

"O acusado foi comandante de uma unidade especial dos serviços secretos russos FSB", garantiu Lars Malkiies, procurador do Ministério Público alemão ao apresentar as acusações, a 07 deste mês.

"[Krasikov] liquidou um opositor político em retaliação", acrescentou, referindo-se a "um ataque obviamente há muito preparado" e executado "a sangue-frio".