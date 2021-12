Covid-19. Incidência supera os 500 casos por 100 mil habitantes no dia em que o número de internados volta a aumentar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 5.800 casos do novo coronavírus e 11 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira.

O maior número de novos casos concentra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, que ultrapassou a barreira dos 2.000, com 2.111 novos contágios. O Norte registou 1.688 novos casos, o Centro 1.223, o Algarve 423 e o Alentejo 167. Relativamente às regiões autónomas, o arquipélago da Madeira somou mais 148 contágios e o dos Açores 40.

No que toca ao número de mortes, apenas as ilhas não tiveram nenhum óbito a lamentar. O Norte contabilizou, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, cinco óbitos, o Centro três e as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Algarve registaram um óbito cada uma.

O número de internados voltou a aumentar depois de ontem ter diminuido. Esta quarta-feira são mais 14 as pessoas internadas em hospitais portugueses com sintomas de covid-19, elevando o total para 967. Destas, 150 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais oito do que nos dados anteriormente divulgados.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta quarta-feira: Segundo o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 508,8 casos em território nacional - sendo que, na última análise, era de 485,3 - e de 514,4 quando nos referimos apenas ao continente - estando este valor em 490,3 nos últimos dados. O RT é, por sua vez, de 1,08 em todo o território nacional, sendo por isso de notar uma diminuição de 0,1 em relação aos dados divulgados na segunda-feira.

Nas últimas 24 horas, 3.586 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.119.335. Atualmente, as autoridades de saúde têm 92.690 contactos em vigilância, mais 950, e há 67.960 casos ativos no país, mais 2.203 do que ontem.

No total, desde o início da pandemia, Portugal soma um total acumulado de 1.205.993 infetados e 18.698 vítimas mortais.

Consulte aqui o boletim da DGS.