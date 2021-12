Defesa de João Rendeiro propõe 2.190 euros para ser libertado sob fiança

O ex-banqueiro foi ouvido no Tribunal de Família e Menores, que pertence ao complexo do tribunal de Verulam, já tendo tido, contudo, vários percalços. A audição iniciou com a comunicação no interior da sala, porém o juiz pediu para se retirar, ficando assim a sessão a ser realizada à porta fechada. A caução pedida pela defesa sul-africana é de 40 mil rans, o que corresponde a 2.190 euros.