Covid-19 em escola das Olaias. “Vão para casa doentes e ninguém faz nada”

Uma escola que outrora se encontrava cheia de vida está quase vazia desde sexta-feira. Desde que um menino que frequenta o 4.º ano do Ensino Básico ficou infetado com o novo coronavírus, gerou-se uma polémica e a Polícia de Segurança Pública (PSP) interveio. No entanto, quem conhece a realidade da Escola Básica Engenheiro Duarte Pacheco, mais especificamente, e das restantes que pertencem ao Agrupamento de Escolas das Olaias, em Lisboa, sabe que este é apenas um de muitos casos que já haviam surgido e não vieram a público.

“Havia muitos meninos infetados. Vinham para a escola com diarreia, febre e outros sintomas e nem sequer tinham sido vistos por um médico. Um deles voltou à escola apenas uma semana depois. Supostamente, o maior surto era o da 2.ª classe, mas será que, se o SNS24 soubesse disto, ele teria voltado às aulas tão cedo e os pais ficado em isolamento?”, questiona uma fonte que não pretende identificar-se por temer represálias, mas garante que está a transmitir informações porque não “aguenta mais ver o estado a que tudo chegou”.

“As crianças vão quase todas para casa doentes e ninguém faz nada. A mãe de uma delas ligou a dizer que a família estava toda de quarentena. O e-mail foi enviado à professora da turma em que ele está e ela disse que não tinha sido informada. Outra mãe pediu que nunca tirássemos a máscara à filha porque, no prédio em que vivem, os vizinhos estão quase todos infetados. Há cerca de duas semanas, uma auxiliar estava com covid-19 e ficou em isolamento, assim como uma turma”, acrescenta.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.