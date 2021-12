Otamendi. Assaltantes foram perseguidos pela GNR mas fugiram

Os seis homens que assaltaram o jogador do Benfica Nicolás Otamendi, na Aroeira, estiveram menos de 24 horas depois do furto frente-a-frente com guardas da GNR de Almada, Charneca da Caparica e Trafaria. Foi por pouco que os seis homens, musculados e de forte compleição física, não foram detidos, mas uma informação incorreta à GNR acabou por permitir-lhes escapar.

Os seis homens que assaltaram e usaram um cinto para apertar o pescoço ao jogador Otamendi, na sua casa na Herdade da Aroeira, conseguiram furar o cerco que tinha sido montado pelos guardas da GNR, deixando para trás um Audi A4. Ao que o i conseguiu apurar, os guardas terão recebido uma informação incorreta sobre a rua onde se encontravam os seis homens, supostamente do Leste europeu, o que permitiu aos assaltantes fugirem numa primeira fase. Fazendo lembrar um filme de gangsters, os guardas da GNR perseguiram os homens por estradas de Almada, até que os criminosos conseguiram fugir, não deixando rasto.

Recorde-se que os seis homens assaltaram Otamendi, na madrugada de domingo para segunda-feira, quando este chegava a casa na Aroeira, depois de o Benfica ter jogado em Famalicão. Os assaltantes, muito encorpados e falando espanhol e russo, obrigaram o jogador do Benfica a entrar em casa, onde estava a mulher e o filho, e usaram um cinto para o “neutralizar”, colocando o adereço à volta do pescoço do jogador. Os assaltantes terão levado, segundo avançou o Correio da Manhã, 300 mil euros em dinheiro, relógios e outros objetos de valor.

