Restaurantes. Há cinco novas estrelas Michelin em Portugal

Há cinco novos restaurantes em Portugal com uma estrela no Guia Michelin.

Numa cerimónia que decorreu, esta terça-feira, em Valência, Espanha, foram anunciados os vencedores dos Prémios Michelin Portugal e Espanha 2022.

Os restaurantes 'Al Sud' (Lagos), 'A Ver Tavira' (Tavira), 'Cura' (Lisboa), 'Esporão' (Reguengos de Monsaraz) e 'Vila Foz' (Porto) foram os espaços portugueses a arrecadar uma estrela Michelin.

Além disso, o país mantém em 2022 todas as distinções que já tinham sido anteriormente atribuídas. Desta forma, Portugal conta agora com sete restaurantes com duas estrelas e 26 com uma estrela. Contudo, continua a não ter nenhum restaurante com a classificação máxima - três estrelas.

Em Portugal, foi também atribuída a Estrela Verde, que premeia restaurantes na vanguarda da gastronomia sustentável, ao Esporão (Reguengos de Monsaraz) e ao Il Gallo D’Oro (Funchal).

Sublinhe-se que, no total, o Guia Michelin ibérico inclui 1.362 restaurantes de Espanha, Portugal e Principado de Andorra. São 33 os novos restaurantes com uma estrela Michelin: cinco em Portugal e 28 em Espanha.

Eis os restaurantes com estrelas Michelin em Portugal:

Duas estrelas

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Uma estrela:

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos)

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito)

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

CURA (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Eneko Lisboa (Lisboa, chef Eneko Atxa e Lucas Bernardes)

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira)

Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vladimir Veiga)

Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo) - novidade

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre)

William (Funchal, chef Luís Pestana)