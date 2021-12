Efacec. Mais 45 milhões com garantia do Estado

A Efacec recebeu esta semana o novo financiamento bancário com garantia pública, de 45 milhões de euros, que o ministro da Economia tinha avançado na quinta-feira que devia “estar a chegar”, confirmou à fonte oficial da empresa. O empréstimo foi obtido junto de um sindicato bancário constituído pela Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Millennium BCP e Montepio e visa permitir à empresa manter a operação até conclusão do processo de reprivatização, no âmbito do qual prosseguem as negociações com o único candidato na corrida, o grupo português DST.

Trata-se de um empréstimo com uma garantia de 80% do Banco de Fomento, enquadrada na Linha de Apoio à Economia covid-19 para empresas exportadoras da indústria e do turismo. Este empréstimo junta-se a um outro, também com garantia pública, de 70 milhões de euros, concedido à empresa no ano passado, no seguimento da nacionalização da participação de 71,73% da empresária angolana Isabel dos Santos, em junho de 2020.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte) tem vindo a denunciar que a Efacec tem vários setores “quase parados” devido à falta de liquidez para adquirir matérias-primas e pagar a fornecedores.

Na passada quinta-feira, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital tinha já dito que o financiamento acordado entre a Efacec e um conjunto de bancos “se não chegou já, deve estar a chegar” e revelou esperar “algumas conclusões” sobre o processo de reprivatização “nas próximas semanas”. No entanto, a administração da Efacec rejeita, contudo, as alegações de que tem estado “inativa”.