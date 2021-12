PRR. Governo revela apoios para transição digital do comércio na quinta-feita

O Governo vai apresentar na próxima quinta-feira, os apoios para projetos de investimento com vista à Transição Digital no Comércio e Serviços, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “A dotação destes investimentos ultrapassa os 100 milhões de euros e destina-se a promover e a apoiar a incorporação de tecnologia nos modelos de negócio das empresas, combinando-a, no caso dos Bairros Comerciais Digitais, com um investimento claro nos vetores da proximidade, do urbanismo comercial e da digitalização da experiência de consumo”, revela o Ministério da Economia, disse, em comunicado.

E acrescentou: “Por sua vez, as Aceleradoras do Comércio Digital procurarão apoiar a transição digital das empresas, avaliando o seu estágio de maturidade e propondo um plano de ação, por empresa, destinado à sua digitalização. Este plano de ação será acompanhado pelo financiamento de serviços digitais, acedíveis pelas empresas”.

Ainda na semana passada, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelou que as tecnologias digitais podem ser verdadeiros catalisadores da recuperação económica, promovendo uma recuperação mais rápida, “estimulando a produtividade e oferecendo soluções inovadoras e adaptadas às mudanças de comportamento induzidas pela pandemia”.

O documento destaca o Plano de Ação para a Transição Digital 2020 que visa combater as clivagens digitais, com foco nos atrasos na difusão tecnológica, sobretudo nas pequenas empresas, que prejudicam o crescimento da produtividade e a inclusão.



Para a OCDE é fundamental dotar a população de competências digitais e de base para “abraçar” a transformação digital, sublinhando que “a falta de competências digitais é particularmente acentuada entre os trabalhadores mais velhos e as pessoas pouco qualificadas”.

Conclui-se ainda que ainda há uma grande margem para aumentar o investimento em tecnologias digitais e ativos intangíveis complementares nas pequenas empresas, e que o seu âmbito de aplicação deverá ser alargado com a implementação do PRR.

Plano de vento em popa

Apesar da crise política, a execução do plano continua a avançar. De acordo com o último relatório de monitorização divulgado pela estrutura de missão Recuperar Portugal, 79% do PRR já está contratualizado e o objetivo é atingir 100% até ao fim deste ano. O relatório mostra ainda um aumento significativo dos fundos que já chegaram ao terreno: passando de 10 milhões para 161 milhões de euros.

“Com 79% de contratos assinados ou em vias de contratualização entre a Recuperar Portugal e as entidades responsáveis pela execução dos investimentos (beneficiários intermediários e diretos), a estrutura de missão mantém firme o objetivo de atingir a contratualização plena até ao final do ano”, afirmou o mesmo documento.