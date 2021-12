Jorge Jesus poupa Otamendi do jogo para Taça de Portugal devido ao assalto violento. "O Nico está super assustado"

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, reagiu, esta terça-feira, ao assalto violento que envolveu ontem o jogador Otamendi e a família, ao admitir que o defesa está "super assustado" e que não será convocado para o jogo frente ao Sporting da Covilhã para a Taça de Portugal amanhã.

Para o técnico das águias, o que aconteceu com Otamendi é um sinal de que as forças de segurança "precisam de ter mais autoridade, mais poder", notando a perda do sentido de autoridade.

"Está a acontecer muito na Europa, principalmente. Em França, Inglaterra, muito, em Portugal nem tanto. Para mim temos de olhar muitas vezes para os sinais. Acho que na nossa sociedade, falando de Portugal, as autoridades precisam de ter mais autoridade, mais poder. Hoje, qualquer polícia que trabalhe na defesa do cidadão, na defesa de um momento, tiram-lhe uma fotografia, metem-lhe um processo disciplinar, despedem-no. Isto, na minha opinião, não é forma de liderar de um país. Acho que estamos a perder alguma autoridade", apontou Jorge Jesus.

O treinador acredita que este não é um caso isolado e que esta situação poderá acontecer novamente, tanto a jogadores como a treinadores, sobretudo de clube de maior notoriedade. "Foi um caso á parte, mas pode haver mais Nicos por aí. Soubemos porque foi com o Otamendi, é jogador do Benfica e toda a gente soube, e espero que mais tarde não tenhamos de falar que outro jogador ou treinador, seja do Benfica, do FC Porto ou do Sporting que foi assaltado, sequestrado", assinalou.

Segundo o técnico, Otamendi ainda está perturbado com o sucedido e por isso vai poupá-lo no encontro frente ao Sporting da Covilhã, que se realiza amanhã, para a Taça de Portugal. "O Nico está super assustado, como é normal, e agora há que tentar recuperar. Nem o vou levar ao jogo. A vida continua, mas pode acontecer mais vezes", rematou Jesus.

Depois da deslocação a Famalicão para o campeonato, Otamendi foi vítima de assalto e agressão na sua habitação, localizada na Herdade da Aroeira, no concelho do Seixal. Os assaltantes terão fugido com relógios e jóias que pertenciam ao atleta e à mulher. As autoridades estão encarregues do caso, visto que se trata de um assalto violento.