Morreu aos 71 anos o jornalista Horácio César

Morreu esta terça-feira o jornalista Horácio Vale César, aos 71 anos, disse à agência Lusa fonte do Partido Socialista (PS).

O irmão do presidente do PS nasceu em Ponta Delgada, nos Açores, a 3 de dezembro de 1950 e começou a carreira como jornalista na Rádio Comercial.

"Trabalhou na imprensa escrita, diária e semanal, na rádio e, episodicamente, na televisão — como estagiário, repórter, redator, editor e redator-editorialista”, lia-se na nota curricular publicada em Diário da República em janeiro de 2016, quando foi nomeado adjunto do ministro da Cultura João Soares.

Em 1995 deixou o jornalismo para integrar um gabinete do Executivo de António Guterres. Nessa altura foi adjunto do ministro dos Negócios Estrangeiros, “com o pelouro da comunicação política e a função de porta-voz” do ministro Jaime Gama.

Horácio foi uma figura decisiva para a entrada na vida política do irmão, seis anos mais novo, Carlos César que, em 2016, numa entrevista ao Observador referiu que começou cedo a participar em tertúlias anti-regime nos Açores, com Jaime Gama, Medeiros Ferreira, Mário Mesquita e o seu irmão Horácio.

O jornalista era formado em História e em Direito pela Universidade de Lisboa.