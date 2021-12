Já é conhecido o novo calendário escolar. Consulte as alterações

O Governo oficializou, esta terça-feira, as datas do novo calendário escolar, que teve de ser reajustado por causa da evolução da situação pandémica do país e da “semana de contenção” determinada entre os dias 2 e 9 de janeiro.

“Sendo reconhecido que o regime presencial é aquele que melhor responde à realização das aprendizagens por todos os alunos e considerando que, por via de uma alteração do calendário escolar, é ainda possível acomodar a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, determinada pelo referido decreto-lei, opta-se por adequar os 2.º e 3.º períodos letivos à referida suspensão”, lê-se no despacho publicado do Diário da República.

Deste modo, o Ministério da Educação determinou a "alteração do calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e do calendário escolar para os estabelecimentos particulares de ensino especial".

Agora, o primeiro período irá terminar a 20 de dezembro e as férias prolongam-se até 9 de janeiro. O período seguinte começa a 10 de janeiro e termina a 8 de abril.

Já as férias da Páscoa ficam marcadas entre os dias 11 e 18 e abril, enquanto a pausa de Carnaval será apenas de um dia: a 1 de março.

Por último, o terceiro período começa a 19 de abril e terminará nos dias 7 de junho (9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade), 15 de junho (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade) e 30 de junho (educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico), tal como já estava previsto.