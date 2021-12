Gouveia e Melo é a personalidade do ano para Associação de Imprensa Estrangeira

Gouveia e Melo, anterior coordenador da ´task force’ de vacinação contra a covid-19, foi eleito personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

O Prémio Personalidade do Ano - Martha de la Cal tem como objetivo distinguir a pessoa ou a instituição que mais contribuiu para promover a imagem de Portugal no estrangeiro durante o último ano, explica a AIEP, em comunicado. A escolha é feita através de eleição interna entre os jornalistas.

“O sucesso da estratégia de vacinação de Portugal foi notícia em todo o mundo. Os nossos correspondentes dedicaram muitas reportagens ao tema, que suscitou enorme interesse no exterior. Por isso, a escolha do vice-almirante Gouveia e Melo não demorou a conquistar o apoio da maioria dos profissionais”, disse a jornalista Giuliana Miranda, presidente da AIEP, citada no comunicado.

O vice-almirante agradeceu o galardão: “Agradeço o prémio que representa um esforço nacional onde todos contribuíram”.

O prémio de personalidade do ano é atribuído desde 1990 pela AIEP, que tem atualmente 54 jornalistas internacionais oriundos de quase 20 países