J. K. Rowling criticada por comentários considerados transfóbicos

A autora de Harry Potter, J. K. Rowling, está a ser (mais uma vez) criticada nas redes sociais por tecer comentários considerados transfóbicos. No domingo, a escritora recorreu ao Twitter para partilhar uma notícia do The Times e não poupou críticas.

Na notícia, o jornal revela que a polícia irá começar a registar violações e abusos sexuais com genitais masculinos como “femininos”, caso esse seja o género com o qual o agressor se identifique.

“Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. O indivíduo com pénis que te violou é uma mulher”, ironizou J. K. Rowling, reagindo à notícia.

Após a publicação da escritora, foram várias as críticas da comunidade LGBTQIA+ e não só. “Ótimo saber que a autora da minha obsessão de infância odeia a minha existência”, afirmou um internauta.

Já no ano passado, a autora partilhou um artigo sobre "pessoas que menstruam" no Twitter. "Tenho a certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Que alguém me ajude", indicou, ironicamente. Depois disso, vários internautas responderam que homens transgénero podem ter menstruação e que há mulheres trans que não podem.