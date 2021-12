A euforia precoce da extradição de João Rendeiro

No sábado o país acordou com a excitação da detenção do ex-banqueiro João Rendeiro e só faltou haver fogo de artifício em Portugal inteiro. Curiosamente, as notícias davam como garantido que o antigo homem forte do Banco Privado Português (BPP) chegaria a Portugal já esta semana. Confesso que estranhei tamanha euforia, pois se alguém que conseguiu fugir do país com a maior das descontrações, depois de já ter sido condenado três vezes, será natural que saque da cartola alguns trunfos para não ser recambiado para Portugal. Mas até à hora do almoço a euforia tinha tomado conta de quase todos os que passaram pelas televisões e foram muito poucos os que questionaram a história de a extradição ser automática.

João Rendeiro é um fanfarrão que se tramou por achar que está acima da lei, mas de parvo deve ter pouco, sendo pois natural que se tenha rodeado de advogados que o possam defender. Até pode ser que venha rapidamente para Portugal, mas duvido muito que tal possa acontecer. Também por isso estranhei a euforia do diretor da PJ, Luís Neves, que fez muito bem em fazer a conferência de imprensa, mas que já não esteve tão bem a dar quase como garantida a extradição do ex-banqueiro. As notícias de ontem, contudo, deixam alguma esperança à justiça portuguesa de que a sua homóloga sul-africana colabore ativamente e que assine o tratado de extradição. Afinal, João Rendeiro foi enviado para uma prisão, deixando a esquadra onde estava detido, juntamente com outros dois homens. Curiosamente, e segundo a RTP, Rendeiro foi enviado para a mesma prisão onde está o ex-Presidente sul-africano, Jacob Zuma. Uma nota final para a euforia da esquerda com esta detenção: João Rendeiro era ou não a Dona Branca dos ricos, como um amigo lhe costuma chamar? Havia pobres entre os seus clientes? Não me parece, e quem lá punha o dinheiro sabia que estava a arriscar... Muitos dos que perderam tinham ganho no passado. É o jogo de apostar no escuro. Ah! E não é verdade que o Estado tem sido ressarcido dos prejuízos? E, já agora, Rendeiro ao pé de Ricardo Salgado não é um menino, apesar deste continuar em liberdade? P. S. Ainda não percebi a história das offshores. São ou não legais? Se são, o que interessa proibi-las em Portugal se são legais nos restantes países? É óbvio que o mundo seria muito mais justo se não existissem offshores, mas enquanto são legais é natural que muitos recorram a elas, apesar de haver quem se recuse a entrar por esses caminhos. E bem!