Omicron. "Avalanche de casos está no horizonte"

A declaração de que a nova variante Omicron já é dominante em Londres, podendo atingir hoje 50% dos novos casos, fez ontem soar os alertas, com as estimativas nacionais a apontar para 200 mil infeções diárias atualmente no Reino Unido. Numa altura em que os sinais são de que a nova variante parece associada a sintomas mais ligeiros do que a Delta, Boris Johnson disse que é preciso pôr de lado a ideia de que a Omicron é mais benigna e focar na rapidez com que se estão a multiplicar os contágios no país. No dia anterior, já o ministro da Educação britânico Nadhim Zahawi tinha colocado o cenário nestes termos: “Vamos fazer um pequeno exercício de matemático: chegamos a um milhão de infeções, digamos, no final de dezembro. 1% são 10 mil casos graves que poderão estar no hospital. Três dias depois são dois milhões, três dias depois são quatro milhões, três dias mais tarde são oito milhões. Este é o risco, mesmo que seja mais ligeira, vamos dizer 50% mais ligeira do que a Delta, quando os números são grandes, é uma pequena percentagem de uma população muito grande”, declarou no domingo.

Ao i, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes concorda que esta é uma mensagem importante num momento de incerteza, em que a maior transmissibilidade da nova variante parece ser o único elemento fechado. “Que tem uma transmissibilidade tremenda, já se percebeu. Quanto a características clínicas na nossa população com elevada cobertura vacinal mas também mais envelhecida, não sabemos se será idêntica ao que se viu na África do Sul, em que há uma população mais jovem e muita imunidade adquirida em infeção natural. Temos de esperar uma, duas semanas. Agora vamos imaginar o melhor cenário, em que a Omicron é pouco patogénica e de um modo geral causa uma percentagem de hospitalizações significativamente inferior à Delta”, diz o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. “Se isso acontecer, a médio prazo podemos ser todos imunizados pela Omicron de um modo natural e pode até ser o fim da pandemia, não sabemos. Mas apesar de ser menos patogénica do que a Delta, o que estamos a ver é que os números de infeções podem crescer rapidíssimo como uma avalanche de casos. E quando estamos a trabalhar com uma percentagem pequenina de casos graves num número massivo de infeções num curto espaço de tempo, isto pode gerar uma pressão hospitalar tremenda, sobretudo quando sabemos que estamos no inverno e a pressão já é por norma grande”.

