Reforço da vacina vai ser estendido a maiores de 40

A Direção Geral da Saúde está a preparar o alargamento do reforço da vacina da covid-19 à população com mais de 40 anos, para quando estiver concluído o reforço de maiores de 65 anos, grupo etário onde a adesão ronda agora os 60%, sendo já superior a 80% nos maiores de 80. Segundo o i apurou, o alargamento tem estado sob análise na comissão técnica de vacinação que, na semana passada, deu parecer positivo à vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos mas considera o alargamento do reforço a maiores de 40 anos premente dada a evidência já disponível sobre desvanecimento da proteção conferida pelas vacinas com o passar do tempo.

Entretanto, os primeiros dados sobre a proteção de esquemas vacinais completos contra a nova variante Omicron vêm reforçar essa necessidade. Um relatório publicado pela Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido no final da semana passada estimou que ao fim de 25 semanas (6 meses e meio) a proteção de duas doses da vacina contra doença sintomática é significativamente mais baixa em infeções com a variante Omicron do que com a Delta, sendo menor para quem fez a vacina da AstraZeneca (em Portugal foi a mais utilizada na população com mais de 60 anos). Ao fim de 25 semanas, a proteção de duas doses da vacina da Astra contra a Omicron é inferior a 10% quando na Delta se estimava uma eficácia de 40%. No caso da Pfizer, a redução é de 60% para cerca de 35%. No Reino Unido, este foi um dos motivos para antecipar o reforço a toda a população com mais de 18 anos. Questionada ontem pelo i sobre se será oferecido reforço a toda a população que fez a AstraZeneca como aconteceu com a Janssen, a DGS remeteu para os grupos prioritários atualmente definidos, deixando em aberto futuras revisões, que o i sabe estarem a ser ultimadas. “A DGS mantém-se a acompanhar a evolução do conhecimento científico, bem como a situação epidemiológica, podendo rever as suas recomendações sempre que se justificar”, informou a DGS. Ontem ao final do dia ficou para já disponível o agendamento da vacina para crianças de 10 e 11 anos, a administrar no próximo fim de semana. Quem tinha o reforço da Janssen marcado para o fim de semana poderá fazê-lo nos próximos dias.