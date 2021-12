Elon Musk eleito personalidade do ano pela Time

O multimilionário Elon Musk foi escolhido pela revista Time como a personalidade do ano de 2021, anunciou nesta segunda-feira a publicação norte-americana.

“O homem mais rico do mundo não tem uma casa e tem vendido a sua fortuna. Envia satélites para a órbita da Terra e tenta tirar partido do Sol; conduz um carro que criou que não faz uso de combustível e que mal precisa de um condutor. Com um movimento do dedo faz o mercado disparar ou desmaiar”, pode ler-se no tributo da TIME.

A revista considera este “o ano de afirmação” do fundador da Tesla e da SpaceX, duas empresas que contribuem “largamente” para esta selecção.

A empresa de carros eléctricos controla dois terços do mercado e ultrapassou este ano o milhão de milhões de dólares de valorização, ascendendo o valor de mercado conjunto da Ford e da General Motors. No que toca à por a empresa espacial, esta continua a ser um parceiro forte da NASA, tendo conseguido levar ao espaço a primeira tripulação composta inteiramente por civis.

“Por criar soluções para uma crise existencial, por incorporar as possibilidades e os perigos da era dos titãs tecnológicos, por conduzir as transformações mais ousadas e perturbadoras da sociedade, Elon Musk é a Personalidade do Ano de 2021 da Time”, descreveu o editor-chefe da revista, Edward Felsenthal.

Além do crescimento das duas empresas, a revista destacou ainda a evolução dos projectos que têm a sua assinatura e que “mergulham no mundo da inteligência artificial”, tal como a Neuralink, com o objectivo de implantar chips em cérebros para ajudar a curar doenças neurológicas e a Boring Company, empresa especializada em túneis que pretende criar novas rotas para veículos automóveis.