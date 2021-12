Internamentos por covid-19 aumentam e aproximam-se dos mil. RT desce, mas incidência sobe

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.314 casos do novo coronavírus e 15 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira. Há mais 30 pessoas infetadas nos hospitais portugueses. O número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias também subiu, enquanto o rácio de transmissibilidade (RT) desceu.

O maior número de novos casos concentra-se no Norte – 783, mais 34 do que os 749 registados em Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Centro com 389 contágios, o Algarve com 215 e o Alentejo com 54. No arquipélago da Madeira há 105 novas infeções e no dos Açores 19.

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo registaram três vítimas mortais cada. Ocorreram ainda dois óbitos no Norte e outro na Madeira.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta segunda-feira. Segundo o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 485,3 casos e de 490,3 quando analisado apenas o continente. De realçar que estes valores eram de 457,7 e 462,5, respetivamente, na atualização de segunda-feira.

Já o RT é de 1,09 em todo o território nacional, sendo que na véspera era de 1,11.

O número de internados voltou a aumentar. Há agora 994 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 30 do que ontem. Já no que diz respeito a doentes graves, regista-se também um aumento: há 144 pessoas em UCI, mais uma do que na véspera.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.196.602 casos de SARS-CoV-2, 68.538 dos quais permanecem ativos – mais 421 – e 18.673 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 1.878 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.109.391. Atualmente, as autoridades de saúde têm 90.759 contactos em vigilância, mais 839.

Consulte aqui o boletim na íntegra.