José Eduardo Pinto da Costa. O médico que estudou a linha que cose vida e morte

Orgulhava-se de ao longo da sua carreira ter efetuado cerca de trinta mil autópsias. Saberia que a sua lhe estava já endereçada, e terá aprendido a libertar-se de qualquer receio, usando para isso de um registo inquisitivo, deixando-se envolver pelos seus mistérios. Lidando diariamente com a morte, soube a diferença que esta faz e muitas vezes a indiferença com que parece atingir os homens e terá repudiado um tempo em que se morre como calha. Em que os receios da doença levam a que a morte seja inteiramente um facto que pertence a essa doença que se tem. Além de médico-legista, José Eduardo Pinto da Costa era um professor muitíssimo respeitado, e o irmão mais velho do presidente do FC Porto, Pinto da Costa. Morreu esta quarta-feira, aos 87 anos.

O obituarista e o médico-legista encaram-se friamente a partir de uma falsa proximidade, sendo figuras um tanto funestas, acólitos de um processo algo tenebroso, afinando as suas tão diferentes ferramentas com vista a que o seu ofício possa particularizar algo que, de outro modo, perderia todo o sentido. A morte chega a todos, mas é um acontecimento terrivelmente íntimo. Estudante um do efeito social desta, desse rapto e vazio que deixa, mas também da vida e do percurso nessa hora que se obriga ao respeito, ao passo que o outro trata com a morte nesse seu discreto modo de se abrir como uma flor dentro da carne, sabendo que a morte não é algo que nos invade, mas antes uma coisa que está adormecida em nós. Por mais que haja a tentação de lhe encontrar vícios, falar nos truques imbecis da morte, o que realmente nos exaspera é o quanto ela se nos mostra indiferente. De algum modo, a morte é a derradeira indiferença, pois, como escreveu Julian Barnes, com ela «não podemos regatear, nem negociar nada; ela recusa-se simplesmente a chegar à mesa de negociações». Num ensaio de fôlego em que tenta confrontar o seu pavor em relação à morte que traz dentro, o romancista inglês reconhece esse fascínio diante dessa coisa que semeada em nós tem como missão devolver-nos ao pó, e que, ao longo da vida, se dela formos conscientes, acrescenta aquele grão de sal aberto na boca de quem gosta de saborear profundamente a sua vida. «Não precisa de fingir que é Vingativa nem Misericordiosa, nem mesmo Infinitamente Cruel. É insensível ao insulto, à queixa ou à condescendência. ‘A morte não é artista’: não, e nunca pretenderia sê-lo. Os artistas são inconstantes, ao passo que a morte nunca nos abandona, fica a postos sete dias por semana e adora fazer três seguidos de oito horas. Compraríamos ações da morte, se as houvesse; apostaríamos nela, por baixa que fosse a cotação.»

A morte não faz artistas, mas faz uns escrupulosos investigadores que entendem essas subtilíssimas diferenças e leem os motivos mais finos que trabalha dessa linha que cose a morte à vida. José Eduardo era certamente um desses seres. Granjeou uma reputação em Portugal e no estrangeiro por uma vida inteira dedicada à Medicina Legal, mas era amado por ser mais do que um mero especialista na matéria, aproveitando esse convívio com o outro lado para tomar balanço, reconhecendo o privilégio do tempo que nos é dado, tornando-se um entendedor da arte de viver bem. Era também muito admirado pela sua inteligência e o seu fino humor, e foi um pedagogo popular e um portuense empenhado, notabilizando-se ainda na defesa dos direitos humanos, tendo dado a cara na luta pela descriminalização do aborto.

Natural de Cedofeita, nasceu a 3 de abril de 1934, e foi o primeiro de seis filhos de José Alexandrino Costa e Maria Elisa Pinto. Em novembro, haviam já perdido uma irmã, Maria Alice, de 86 anos. Ao líder dos dragões restam agora os irmãos António Manuel, de 85 anos, e Maria Eduarda, de 82.

Licenciado em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, José Eduardo doutorou-se em Ciências Médicas com prova complementar em Psiquiatria. Era ainda pós-graduado em Medicina Legal pelo Instituto de Medicina Legal do Porto, do qual foi diretor de 1976 até 2001. Foi ainda docente e consultor no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), onde foi responsável pela instituição do Mestrado de Medicina Legal, curso criado em 1999. Em 1997, abandonou a clínica geral para se dedicar em exclusividade à medicina legal, sendo professor jubilado do ICBAS.

Era um homem de uma grande erudição, muito para lá daquilo que era o seu labor ou as disciplinas que dominava por virtude do seu ofício. Ler e escrever estavam entre as suas atividades de eleição. No ano passado, quando Portugal entrava em estado de emergência devido à covid-19, em março, José Eduardo foi entrevistado pelo Expresso e, quando lhe perguntaram que conselho daria às pessoas em confinamento, aconselhou-as a ler.

Mas também disse uma vez que, «se não fizesse nada, ia todos os dias ao teatro», uma paixão que nasceu na infância e que recordou aos microfones da TSF, também em 2020. José Eduardo tinha 9 anos quando começou a frequentar regularmente o S. João Cine, atual Teatro Nacional de S. João. Era propriedade de um bisavô e toda a família tinha à disposição o camarote n.º 8, para ver teatro e cinema, e uma frisa, para assistir a concertos.