Sorteio da Liga dos Campeões vai ser repetido, após erro

Afinal, não se sabe ainda quem serão os adversários do Benfica e do Sporting CP nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O sorteio da UEFA, que aconteceu na manhã desta segunda-feira, acabou por ser invalidado pela própria UEFA, após um erro no mesmo.

Acontece que o sorteio ditou que o Villareal enfrentaria o Manchester United, mas esse cenário não seria possível, pois ambas as equipas fizeram parte do grupo F, na fase de grupos da liga milionária.

Assim, houve um erro na colocação das bolas, sendo que o nome do Manchester United não poderia estar no lote de possíveis adversários do Villareal.

Mas esta não foi a única gafe. O Atlético de Madrid acabou também por se queixar, após ter sido indicado que enfrentaria o Bayern de Munique. A bola do Manchester United não foi colocada nos possíveis adversários do Atlético Madrid, onde foi colocada sim a bola do Liverpool, que já enfrentou os 'colchoneros' na fase de grupos.

Como tal, a UEFA assumiu os erros, e anunciou que o sorteio será repetido ainda hoje, às 14h.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.