DJ Magazino deixou mensagem à família antes de morrer

O DJ Magazino, deixou uma mensagem de despedida à família e amigos antes de morrer. No velório, que decorreu na passada sexta-feira na Capela do Socorro, em Setúbal, aqueles que lhe eram mais próximos foram surpreendidos pelas palavras do músico, que faleceu no dia anterior após uma “luta” de dois anos contra uma leucemia.

"Parto com todos no coração. Na saudade da minha presença, lembrai-vos dos momentos maravilhosos que vivemos e assim estarei mais perto de vós", escreveu o DJ na mensagem. "Aquela estrela que brilha sou eu a amar-vos eternamente", acrescentou.

Nascido em Setúbal, em 1977, Magazino iniciou a sua carreira nos anos 90, ainda em Setúbal, primeiro como DJ Del Costa e depois enquanto Magazino.

Este ano, chegou às livrarias a biografia 'Ao Vivo', escrita em parceria com a jornalista Ana Ventura, livro no qual fala sobre a sua vida, o seu percurso profissional e também a sua luta contra a leucemia.

O funeral realizou-se no sábado de manhã.