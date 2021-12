Morreu Anne Rice, autora de 'Entrevista com o Vampiro'

A escritora norte-americana Anne Rice, morreu no sábado à noite, aos 80 anos, devido a complicações resultantes de um acidente cardiovascular (AVC), anunciou o filho, Christopher Rice.

"Estou de coração partido a informar-vos que, esta noite, Anne faleceu devido a complicações resultantes de um AVC", lê-se na nota escrita pelo também escritor na sua conta do Twitter e na página da autora no Facebook.

Lançado em 1976, o romance 'Entrevista com o Vampiro' foi um best-seller. Rice contou que escreveu o primeiro livro em apenas uma semana depois da morte da filha com uma leucemia.

Em 1994, o livro foi adaptado ao cinema por Neil Jordan, num filme homónimo com Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e Kirsten Dunst.

A autora escreveu sequelas do livro que a tornou famosa, dando origem a uma série de 13 romances intitulada 'As Crónicas dos Vampiros'. Espera-se ainda que o seu maior sucesso seja adaptado a uma série de televisão no próximo ano pela AMC, num trabalho do produtor Mark Johnson (Breaking Bad e Halt and Catch Fire).

A escritora que nasceu Howard Allen O'Brien a 4 de Outubro de 1941​ em Nova Orleães, também escreveu ficção erótica, sob os pseudónimos de Anne Rampling e A. N. Roquelaure.

“A imensidão do desgosto da nossa família não tem descrição. Como mãe, o seu apoio foi incondicional: ensinou-me a abraçar os meus sonhos, a rejeitar o conformismo e a desafiar as vozes sombrias do medo e da dúvida”, escreveu o filho, acrescentando que como escritora, esta o ensinou “a desfiar as fronteiras dos géneros e a entregar-se às suas paixões obsessivas.”

Anne Rice será sepultada numa cerimónia privada no mausoléu da família no cemitério Metairie em Nova Orleães, onde nasceu, acrescentou Christopher Rice, citado pelas agências de notícias Associated Press e EFE.

Autora de mais de 30 romances na área da literatura de fantasia e gótica, tem uma grande parte da sua obra editada em Portugal pela Publicações Europa-América.