Modelo indiana Harnazz Sandhu é a nova Miss Universo

A modelo Harnazz Sandhu foi eleita Miss Universo 2021, na madrugada desta segunda-feira, numa cerimónia realizada em Eilat, no sul de Israel, e apresentada por Steve Harvey. A Miss Paraguai, Nadia Ferreira, e a Miss África do Sul, Lalela Mswane, levaram para casa o segundo e terceiro lugar, respetivamente.

No discurso de vitória, a jovem, conhecida por abordar temas sobre a saúde mental e por ter revelado ter sido vítima de bullying, apelou para que todos “saibam que são únicos” e que é isso que “torna as pessoas bonitas”.

“Parem de se comparar aos outros. Eu acreditei em mim mesma, e é por isso que estou aqui hoje”, afirmou.

A noite ficou marcada por uma questão inusitada de Steve Harvey. A certa altura o apresentador norte-americano disse à jovem: “Ouvi dizer que fazes algumas imitações de animais muito boas, vamos ouvir a tua melhor”.

A pergunta foi considerada inadequada e vários internautas criticaram o apresentador. Contudo, Sandhu decidiu imitar um gato.

“Meu Deus, Steve, não esperava ter de fazer isto num cenário mundial. Tenho de fazê-lo, não tenho outra opção. Preparem-se todos”, afirmou antes de fazer a sua imitação do felino.

Harnazz Sandhu nasceu em 2000, na cidade de Chandigarh, e é a terceira indiana a ganhar o título de Miss Universo. A primeira foi Sushmita Sen, em 1994, e a segunda Lara Duttam, em 2000. Ambas são estrelas de Bollywood. Já Sandhu vinga pelas passerelles e atualmente é estudante de mestrado em Administração Pública.

MISS INDIA WHY ??? JUST WHY ?? #MissUniverse2021 pic.twitter.com/MAleoZZ7ez