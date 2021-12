Castelo Branco. Futebolista de 20 anos cai inanimado durante jogo

Um jovem de 20 anos caiu inanimado, no domingo, durante um jogo entre o Águias do Moradal e o Pedrógão de São Pedro, a contar para a 14ª jornada do campeonato distrital da Associação de Futebol de Castelo Branco.

Segundo a rádio local Rádio Cova da Beira, o jogador do Pedrógão de São Pedro caiu inanimado a meio da segunda parte, numa altura em que estava longe da disputa da bola. “Quando nos apercebemos, o jogador estava deitado no campo”, afirmou o presidente da direção do clube António Pinto.

O jovem foi assistido no local onde decorria a partida, na freguesia de Estreito, em Castelo Branco, tendo sido depois transportado para o hospital Amato Lusitano para realizar exames.