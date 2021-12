Vila do Conde. Homem abandona carro com mais de 7 mil doses de droga para fugir à GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial do Porto, apreendeu, na passada quinta-feira, mais de 7.350 doses de canábis, no concelho de Vila do Conde.

Em comunicado, a autoridade refere que a apreensão decorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento, na qual os militares "abordaram uma viatura, tendo o condutor encetado uma fuga perante a ordem de paragem".

“Durante a ação, o suspeito entrou numa rua sem saída, acabando por abandonar a viatura ainda em andamento.”, lê-se.

Foi realizada uma busca ao veículo que culminou na apreensão de 7.352 doses de canábis, uma arma teaser, uma arma branca, um telemóvel e uma carteira, além do próprio veículo. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.