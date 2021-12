Covid-19. Autoagendamento para vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos já está disponível

Já é possível fazer o autoagendamento da vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos. O serviço ficou disponível, esta segunda-feira, no site da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O processo de vacinação desta faixa etária arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, no qual serão vacinadas as crianças de 11 e 10 anos. Seguem-se as crianças com idades entre os 9 e os 7 anos, que, segundo o calendário apresentado pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, serão vacinadas entre os dias 6 e 9 de janeiro. Já nos dias 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as crianças de 5 anos.

As segundas doses serão administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março.