Covid-19. Autoagendamento para vacinação de crianças entre os 10 e os 11 anos já está disponível

Já é possível fazer o autoagendamento da vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 10 e os 11 anos. O serviço ficou disponível, esta segunda-feira, no site da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Recorde-se que processo de vacinação de crianças arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, com as crianças de 11 e 10 anos, e irá decorrer ao longo das próximas semanas. É de realçar que crianças que tenham comorbilidades têm prioridade na vacinação, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, dirigindo-se aos centros de vacinação.

Segundo o calendário apresentado pelo Governo, de 6 a 9 de janeiro serão vacinadas as crianças entre os 9 e os 7 anos e, já nos dias 15 e 16 do mesmo mês, serão as crianças de 6 e 7 anos a receber a vacina. No fim de semana de 22 e 23 serão vacinadas as crianças de 5 anos.

As segundas doses serão administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março.