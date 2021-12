TAP inaugurou nova rota que liga Lisboa a Punta Cana

A TAP Air Portugal já inaugurou a sua nova rota que liga três vezes por semana Lisboa e Punta Cana, tendo já chegado ao aeroporto do popular destino turístico das Caraíbas o A330-900neo da Companhia aérea portuguesa.

Em comunicado, a companhia aérea portuguesa avança que vai voar entre Lisboa e Punta Cana à quarta-feira, sexta-feira e sábado, com partida da capital portuguesa às 17h e chegada ao aeroporto da República Dominicana às 21h20. No regresso, os voos da TAP partem de Punta Cana às 23h05 e chegam ao aeroporto Humberto Delgado às 10h35 do dia seguinte (horas locais).

No que diz respeito aos preços, os voos de ida-e-volta estão disponíveis a partir de 403 euros, com todas as taxas incluídas. A rota será operada com os aviões Airbus A330-900neo da TAP, que oferecem a nova cabina Airspace by Airbus.