Sporting vence Boavista por 2-0 em Alvalade

O Sporting venceu, este sábado, o Boavista, por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Aos 43 minutos, Matheus Nunes assistiu Porro para o golo inaugural do encontro. No entanto, o lance foi analisado e o golo acabou por ser invalidado por fora de jogo.

A segunda parte arrancou em Alvalade com o marcador a zeros, mas, aos 53 minutos, Pablo Sarabia conseguiu desfazer o nulo e fez o primeiro golo do Sporting.

Pouco depois, aos 59 minutos, Nuno Santos fez o 2-0.

O Sporting segue assim na liderança do campeonato, com 38 pontos, mais três do que o FC Porto, que amanhã recebe o Braga, e mais sete que o Benfica, que vai visitar o Famalicão.

O Boavista continua no 12.º lugar, com 12 pontos.