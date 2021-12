Marta Paço sagra-se campeã mundial de surf adaptado

Marta Paço voltou a fazer história no surf português. A jovem, de 16 anos, que é cega desde que nasceu, sagrou-se, este sábado, campeã mundial de surf adaptado na classe VI1.

Natural de Viana do Castelo, a portuguesa participou no ISA World Adptative Surfing Championship - uma competição que reúne surfistas com deficiência e mobilidade reduzida - que terminou este sábado em Pismo Beach, Califórnia, nos Estados Unidos da América, e conquistou o ouro ao serviço da Seleção Nacional de Parasurfing, na final da categoria Women’s VI.

Sublinhe-se que, já em 2018, Marta Paço tinha conquistado a medalha de bronze na competição. No ano seguinte sagrou-se campeã europeia e este ano conseguiu mesmo o título de campeã mundial.