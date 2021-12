Portugal doa mais 453.600 doses de vacinas contra a covid-19 a Angola

Portugal enviou para Angola 453.600 doses de vacinas contra a covid-19.

“Portugal continua a apoiar Angola na luta contra a pandemia e, dois dias após a última doação, entregou, através do mecanismo COVAX, um lote adicional de 453.600 doses de vacinas contra a COVID-19 (Janssen)”, revela um comunicado do gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, divulgado este sábado.

Segundo a mesma nota, com esta doação, enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste, o total de vacinas enviadas para Angola ascende a mais de um milhão e oitocentas mil doses (1.851.200 doses).

“Portugal assumiu o compromisso político de disponibilizar aos PALOP e a Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas contra a COVID-19 adquiridas por Portugal, compromisso este que foi reforçado por Portugal durante a Cimeira da CPLP que teve lugar em julho passado em Luanda”, sublinha.