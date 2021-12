Legislativas. PS/Madeira aprova lista de candidatos

A comissão política do PS/Madeira aprovou, este sábado, por maioria, a lista de candidatos às eleições legislativas de 30 de janeiro.

Segundo revelou o líder demissionário, Paulo Cafôfo, após a reunião da comissão política, no Funchal, todo o processo “foi feito com base numa auscultação de militantes, com a definição de um perfil de pessoas que deveriam integrar esta lista e com a definição dos objetivos que se pretende com a candidatura do Partido Socialista”. O objetivo é “lutar para manter os três deputados”.

Carlos Pereira, atual deputado na Assembleia da República, encabeça a lista do PS/Madeira, seguido de Miguel Iglésias, Marta Freitas, Mara Franco, Luís Chá-Chá e Ana Sofia Dias.

“Uma lista onde se mistura experiência política, com uma média de idades de 38 anos, pessoas com intervenção política, competência técnica e capacidade para defender melhor a região”, disse Paulo Cafôfo.

Recorde-se que Paulo Cafôfô apresentou a sua demissão da liderança do PS/Madeira em setembro, depois de a coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR) ter perdido a Câmara do Funchal para PSD/CDS-PP nas autárquicas.

O PS/Madeira marcou as eleições diretas para 19 de fevereiro de 2022 e o congresso está agendado para 12 e 13 de março.