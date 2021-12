Serpa. Homem de 27 anos morre em despiste de automóvel

Um homem, de 27 anos, morreu, este sábado, na sequência de um despiste automóvel, em Vila Nova de São Bento, concelho de Serpa.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, citada pela agência Lusa, a vítima mortal era o único ocupante do veículo. O óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

O alerta foi dado pelas 04h04.

No local estiveram os bombeiros de Serpa, a VMER de Beja, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura e a GNR.