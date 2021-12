É o tudo ou nada no Mundial de F1

Arrancou, na sexta-feira, a última etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos e, para Lewis Hamilton, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull Racing, é como se fosse a primeira corrida da temporada.

Acontece que não há um único ponto a separar estes dois pilotos, numa altura em que Verstappen lidera a classificação dos corredores, apesar da igualdade pontual (369.5 pontos para cada um). Tudo depois de um polémico Grande Prémio da Arábia Saudita, que viu serem içadas duas bandeiras vermelhas e que acabou com o piloto da Red Bull fustigado por penalizações que deram a vitória, em Jeddah, a Hamilton.

Agora, é como se os dois pilotos estivessem de volta ao início da temporada, sem qualquer diferença pontual. No horizonte, no entanto, resta apenas uma corrida, o que significa que, entre Verstappen e Hamilton, aquele que fique na frente será, efetivamente, o novo campeão mundial de Fórmula 1. Um título que, no caso do britânico, se juntaria aos outros sete conquistados, ao passo que, em casa do holandês, seria uma estreia.

Assim sendo, e depois dos atribulados acontecimentos do Grande Prémio da Arábia Saudita, as emoções estão ao rubro nesta última corrida da temporada. E os pilotos não parecem fugir a esse fulgor, deixando escapar comentários e disparos em todas as direções.

Em conferência de imprensa, os jornalistas questionaram Hamilton sobre a possibilidade de Verstappen, tendo vantagem estatística em caso de empate pontual, poder causar um acidente para conquistar o título mundial. «Como disse, não perco energia nesse tipo de coisas», disse Hamilton. «No final do dia, acredito que todos aqui correm para ganhar. Gostaria de acreditar que todos o querem fazer da forma correta para não deixar que isso me entre na mente», respondeu, no entanto, Hamilton, deixando claras as regras na corrida com o holandês.

Verstappen parece estar em sintonia. «Como piloto, não penso nessas coisas», garantiu. «Só quero fazer o melhor que podemos como equipa, e claro tentar ganhar naturalmente a corrida», concluiu ainda, arrefecendo as temperaturas que sobem à medida que se aproxima o próximo domingo onde, hipoteticamente, se nenhum dos dois candidatos ao título mundial conseguir acabar a etapa, o holandês sagrar-se-ia automaticamente campeão mundial, por ter mais uma vitória do que Hamilton ao longo da época.

«Não sei o que está para vir, claro, mas penso que já algumas decisões foram talvez um pouco controversas - mas é o que é. É claro que ambos queremos ganhar e deve ser sobre isso, não sobre uma decisão controversa», disparou ainda o piloto da Red Bull Racing.