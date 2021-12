Morreram 55 migrantes no México

Morreram ontem num desastre de camião 55 migrantes. O incidente aconteceu em Tuxtla Gutiérrez, no México, e feriu ainda outras 73 pessoas. Segundo o governo mexicano, cerca de 160 migrantes - a maior parte da Guatemala - estavam escondidos no interior do reboque de um camião quando este, numa curva, indo a 100 k/h, perdeu os travões e embateu contra uma ponte pedonal. Sobre o asfalto ficou uma confusão de berros e corpos ensanguentados. «Foi uma carniçaria», relata o El País.

O Presidente Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recorreu ao Twitter para lamentar o sucedido: "Lamento profundamente a tragédia causada pela capotagem de uma carreta em Chiapas que transportava migrantes centro-americanos. É muito doloroso."

O número de migrantes mortos, este ano, em incidentes, ultrapassou agora os 4470, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).