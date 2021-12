Programa "Uma Faixa, Uma Rota" vai tirar milhões de pessoas da pobreza

Cerca de 800 mil marcas e comerciantes participaram no festival de compras online que decorreu na China sob a designação de “Duplo Onze” – assim chamado por se realizar no dia 11 do mês 11 (Novembro).

Segundo os participantes, o seu volume de vendas duplicou relativamente ao mesmo festival do ano passado, em grande parte devido ao impulso do projeto “Uma faixa, uma Rota”.

Um projeto que foi debatido em simpósio realizado em Pequim no dia 19 de Novembro, onde foi sublinhado que tem trazido benefícios para os diversos países envolvidos, como são os casos, por exemplo, nos últimos oito anos, do Corredor Económico China-Paquistão, do Corredor Económico China-Mongólia-Rússia, da linha férrea Mombaça-Nairobi, no Quénia, da linha férrea de alta velocidade Jakarta-Bandung, na Indonésia.

No referido simpósio, o Presidente chinês, Xi Jinping, sublinhou o bom acolhimento internacional deste projeto, acrescentando que ele visa também abrir a China ao Mundo e contribuir para um melhor futuro da Humanidade.

Na sua intervenção, Xi Jinping referiu diversas vezes a necessidade de apoiar o desenvolvimento da “energia verde”, com baixo teor de carbono, nos países em desenvolvimento e de aprofundar a cooperação em matéria de ecologia, ambiente e governação climática, num esforço contínuo da China para promover a construção daquilo a que chamou "Rota da Seda Verde".

Um dos exemplos citados foi o da central hidroeléctrica de Turguson, no Cazaquistão, construída por empresas chinesas, que irá reduzir as emissões de dióxido de carbono em 72.000 toneladas por ano após ter começado a produzir eletricidade em julho deste ano.

Outro exemplo apontado foi o de uma siderurgia centenária, na Sérvia, que em tempos foi o orgulho da população, mas agora estava à beira do encerramento. Um investimento de uma empresa chinesa em 2016 reanimou a fábrica, de tal forma que o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, sublinhou: "A empresa chinesa ajudou-nos a manter todos os 5.000 postos de trabalho, o que, juntamente com os nossos parceiros, poderá vir a proporcionar um total de 50.000 postos de trabalho – o que, para um país relativamente pequeno como a Sérvia, é um número enorme".

Na recente Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente Xi anunciou que a China não iria construir quaisquer novos projetos de energia do carvão fora da China. Esta é uma decisão importante para enfrentar as alterações climáticas e demonstrar responsabilidade. O verde tornou-se a cor de "Uma Faixa, Uma Rota", e as pessoas ao longo do percurso serão os maiores beneficiários.

Recorde-se que até a influente revista norte-americana “Newsweek” qualificou o programa “Uma Faixa, Uma Rota” como “um dos projetos económicos mais bem-sucedidos e influentes”.

De acordo com um relatório do Banco Mundial, espera-se que a Iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" ajude a tirar, em diversos pontos do mundo, 7,6 milhões de pessoas da pobreza extrema e 32 milhões da pobreza moderada, até 2030.