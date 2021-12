Cinemas verificam aumento de 23,5% no número de espectadores face a 2020

O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) revelou na sexta-feira, que as salas de cinema registaram um aumento de 23,5% no número de espectadores este ano, até novembro, comparando com 2020, totalizando 4,5 milhões de bilhetes emitidos.

Tendo em conta que estão em falta os dados de dezembro, o ICA registou este ano 4.522.139 espectadores nas salas de cinema. Nas receitas de bilheteira, o aumento é de 27,6%, subindo para 25,3 milhões de euros.

Mesmo com a ausência dos dados deste mês, é possível verificar que este ano irá superar 2020 em termos de frequência de cinema no circuito comercial - em 2020, o ICA registou um total de 3,8 milhões de espectadores e 20,5 milhões de euros.

Comparando apenas os dados de novembro de 2021 e de 2020, a subida é de mais de 500%, tanto em audiência como também em receita de bilheteira, totalizando este ano 668.119 espectadores e 3,7 milhões de euros de receita.